23:49 24 марта | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

"Выдали крутой матч". Гильерме - о победе над Казахстаном

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Вратарь сборной России Гильерме заявил, что национальная команда выдала крутой матч против Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0. 

- Выдали крутой матч! Отправляемся домой в хорошем настроении, - написал Гильерме в своем Инстаграме.


Напомним, в первом матче отборочного турнира Россия уступила Бельгии (1:3). Россияне занимают 1-е место в группе I. 

Казахстан - Россия

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