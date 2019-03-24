"Выдали крутой матч". Гильерме - о победе над Казахстаном

Вратарь сборной России Гильерме заявил, что национальная команда выдала крутой матч против Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0.

- Выдали крутой матч! Отправляемся домой в хорошем настроении, - написал Гильерме в своем Инстаграме.



Напомним, в первом матче отборочного турнира Россия уступила Бельгии (1:3). Россияне занимают 1-е место в группе I.

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