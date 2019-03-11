В состав сборной России на первые матчи в 2019 году вошло 3 игрока "Спартака", по 5 из ЦСКА и "Локомотива" и 4 футболиста "Зенита"

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020. Подготовку к матчам национальная команда начнет 17-го марта в Новогорске.

Россия 21 марта сыграет с Бельгией, а 24-го - с Казахстаном.

В состав сборной России вошло пять игроков ЦСКА: Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Ильзат Ахметов, Федор Чалов, пять из "Локомотива": Маринату Гильерме, Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Федор Смолов, четверо из "Зенита": Андрей Лунев, Артем Дзюба, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и трое футболистов "Спартака": Георгий Джикия, Илья Кутепов, Роман Зобнин.

Также в состав команды вошли Антон Шунин ("Динамо"), Максим Беляев ("Арсенал"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Федор Кудряшов ("Истанбул"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Алексей Ионов ("Ростов") и Денис Черышев ("Валенсия").

Беляев, Караваев, Оздоев и Смолов вызваны в сборную России на первые матчи в 2019 году

Все о сборной России - здесь