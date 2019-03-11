В состав сборной России на первые матчи в 2019 году вошло 3 игрока "Спартака", по 5 из ЦСКА и "Локомотива" и 4 футболиста "Зенита"

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020. Подготовку к матчам национальная команда начнет 17-го марта в Новогорске.
Россия 21 марта сыграет с Бельгией, а 24-го - с Казахстаном.
В состав сборной России вошло пять игроков ЦСКА: Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Ильзат Ахметов, Федор Чалов, пять из "Локомотива": Маринату Гильерме, Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Федор Смолов, четверо из "Зенита": Андрей Лунев, Артем Дзюба, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и трое футболистов "Спартака": Георгий Джикия, Илья Кутепов, Роман Зобнин.
Также в состав команды вошли Антон Шунин ("Динамо"), Максим Беляев ("Арсенал"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Федор Кудряшов ("Истанбул"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Алексей Ионов ("Ростов") и Денис Черышев ("Валенсия").
Беляев, Караваев, Оздоев и Смолов вызваны в сборную России на первые матчи в 2019 году
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Георгий Щенников
- Артем Дзюба
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Маринату Гильерме
- Зенит Санкт-Петербург
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Алексей Ионов
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Валенсия (футбол)
- Краснодар
- Владислав Игнатьев
- Кирилл Набабкин
- Сборная Бельгии (футбол)
- Антон Шунин
- Сборная Казахстана (Футбол)
- Федор Смолов
- Арсенал Тула
- Денис Черышев
- Магомед Оздоев
- Юрий Газинский
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Ильзат Ахметов
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Витесс
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия
- Федор Чалов
- Истанбул Башакшехир