Беляев, Караваев, Оздоев и Смолов вызваны в сборную России на первые матчи в 2019 году

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020, информирует пресс-служба национальной команды. Защитники Максим Беляев, Вячеслав Караваев и форвард Федор Смолов получили вызов на первые матчи в 2019 году.
Всего в списке значится 26 футболистов:
Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо").
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Федор Кудряшов ("Истанбул"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников (все - ЦСКА).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба - "Зенит"), Денис Черышев ("Валенсия").
Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).
Сообщается, что в данном списке возможны изменения. Подготовку к матчам сборная начнет 17-го марта в Новогорске. Россия 21 марта сыграет с Бельгией, а 24-го - с Казахстаном.
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Георгий Щенников
- Артем Дзюба
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Маринату Гильерме
- Зенит Санкт-Петербург
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Алексей Ионов
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Валенсия (футбол)
- Краснодар
- Максим Беляев (футбол)
- Владислав Игнатьев
- Кирилл Набабкин
- Сборная Бельгии (футбол)
- Антон Шунин
- Сборная Казахстана (Футбол)
- Федор Смолов
- Арсенал Тула
- Денис Черышев
- Магомед Оздоев
- Юрий Газинский
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Ильзат Ахметов
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Витесс
- Андрей Лунев
- Вячеслав Караваев
- Георгий Джикия
- Федор Чалов
- Истанбул Башакшехир