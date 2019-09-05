Тренировка сборной России перед вылетом в Глазго. Видео

В среду сборная России провела последнюю тренировку на базе в Новогорске перед вылетом в Глазго. Россияне после занятия отправились в аэропорт. Сборная России 6 сентября сыграет против Шотландии в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Шотландия — Россия: чемпионат Европы по футболу, отборочный турнир, 6 сентября 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 21.45 (время московское)