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Тренировка сборной России перед вылетом в Глазго. Видео

13:03
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В среду сборная России провела последнюю тренировку на базе в Новогорске перед вылетом в Глазго. Россияне после занятия отправились в аэропорт. Сборная России 6 сентября сыграет против Шотландии в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Шотландия — Россия: чемпионат Европы по футболу, отборочный турнир, 6 сентября 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 21.45 (время московское)

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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