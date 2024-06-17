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Сегодня, 13:30

Флаги России запретят на матчах Украины. УЕФА все больше думает о политике

УЕФА хочет запретить флаг России на матче Румыния — Украина
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Российский флаг на трибуне среди сербских на матче сборных Англии и Сербии.
Фото Getty Images
Сегодня команда Сергея Реброва встретится с Румынией.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует запретить болельщикам проносить флаги России на матч группы E чемпионата Европы-2024 между сборными Украины и Румынии, утверждает агентство Associated Press. Игра состоится 17 июня в Мюнхене на одноименной арене, начало — в 16.00 мск.

Как сообщает источник, сотрудники службы безопасности стадиона будут забирать российские флаги у болельщиков во время досмотров на входных группах, а также в случае непосредственной демонстрации во время встречи Украина — Румыния.

Российские флаги на&nbsp;трибунах стадиона матча открытия Евро-2024. Флаги России на трибунах в матче открытия Евро-2024! Белгород, Йошкар-Ола и «Нулевка» засветились в Мюнхене

Несмотря на то что российская сборная решением УЕФА отстранена от участия в Евро-2024, болельщики из РФ имеют возможность посещать игры турнира в Германии.

Так, например, во время матча открытия чемпионата Европы-2024 Германия — Шотландия (5:1) в эфир ТВ-трансляции попали фанаты с двумя вывешенными российскими флагами — на одном из них было написано «Белгород».

Российские флаги на&nbsp;матче Евро-2024 Сербия&nbsp;&mdash; Англия (0:1) в&nbsp;Гельзенкирхене.

Триколор пронес на стадион болельщик «Спартака», который представился Василием в интервью спецкору «СЭ» на Евро-2024 Игорю Рабинеру. Уроженец Белгородской области рассказал, что вывесить флаг ему никто не мешал:

— Сам удивился — спокойно! Немного опасался, конечно. Флаг был в кармане. Проходил обычный досмотр, никто особо не докапывался. Потрогали его, но даже не попросили развернуть, как обычно бывает на многих соревнованиях. Пришел на нижние ряды, смотрю — свободное место. Вывесил туда флаг. Потом еще наши ребята подтянулись — проблем с перемещениями между секторами не было вообще. Мы скооперировались небольшой компанией, человек шесть, и вывесили два флага — мой с Белгородом и нашей компании болельщиков, «Нулевки».

Болельщик пронес флаг России на&nbsp;матч Евро-2024 Германия&nbsp;&mdash; Шотландия. «Снять флаг никто не пытался». Интервью болельщика «Спартака», который вывесил на матче открытия Евро российский триколор

По словам Василия, никто из шотландских или немецких фанатов не пытался снять или отнять у него флаг. Напротив, некоторые местные болельщики спокойно общались с ним и делали совместные фотографии.

16 июня флаг РФ появился на трибуне сербских болельщиков на матче группы C с Англией (0:1). Сделал это тот же болельщик из России. Василий утверждал, что он также планирует посетить встречи Словения — Сербия (20 июня) и Венгрия — Шотландия (23 июня).

Футбол
Евро-2024
Сборная Румынии по футболу
Сборная Украины по футболу
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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