Товарищеские матчи и встречи плей-офф Евро-2020 перенесли на июнь

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести игры плей-офф чемпионата Европы-2020 на начало июня из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Такое же решение принято и с товарищескими матчами, которые были запланированы на конец марта. Эти встречи пройдут в июне.

Ранее стало известно, что товарищеские матчи сборной России с командами Швеции и Молдавии отменены.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 тысяч человек, скончались 7154, а 79433 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. В России коронавирус диагностирован у 93 человек.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



Full statement: ? — UEFA (@UEFA) March 17, 2020

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется