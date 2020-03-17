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Товарищеские матчи и встречи плей-офф Евро-2020 перенесли на июнь

17:22
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести игры плей-офф чемпионата Европы-2020 на начало июня из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Такое же решение принято и с товарищескими матчами, которые были запланированы на конец марта. Эти встречи пройдут в июне.

Ранее стало известно, что товарищеские матчи сборной России с командами Швеции и Молдавии отменены.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 тысяч человек, скончались 7154, а 79433 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. В России коронавирус диагностирован у 93 человек.

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