Матчи сборной России со Швецией и Молдавией отменены

Товарищеские матчи сборной России с командами Швеции и Молдавии отменены. Ранее стало известно, что финальный турнир чемпионата Европы, в котором примет участие российская команда, перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

— Какова ситуация со сборами сборных команд?

— Все сборы до этого времени отменены, — заявил в интервью «СЭ» директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список