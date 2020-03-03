Станислав Черчесов: «Под большим вопросом, будут ли Газинский и Ионов на мартовском сборе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о мартовском сборе команды. Перед Евро-2020 в первом месяце весны запланированы контрольные матчи в гостях со Швецией (28 марта) и Молдавией (31 марта). Состав должен быть назван 16 марта.

— За плечами уже два больших турнира — Кубок конфедераций и чемпионат мира, — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Буквально сегодня мы составляли определенные планы. Естественно, они коррелируются, потому что тот или иной игрок получает травму. Сейчас Газинский и Ионов под большим вопросом, будут ли они на мартовском сборе, потому что оба травмированы.

Чемпионат стартовал, те футболисты, которых мы хотели посмотреть, должны себя проявить. Если они не проявят, тогда план А не работает, будет план B. Если он не работает, будет план C. Есть иногда идеи, которые не зависят от тебя. Есть желание, а есть ситуация, которую ты должен учитывать.

Опыт тех лет, что мы работаем в сборной, показывает — практически ни разу не было такого, чтобы ты что-то запланировал, и оно случилось. Поэтому мы стараемся все вещи просчитывать, чтобы ничего не пропустить.