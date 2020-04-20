Бывший полузащитник сборной России Роман Широков признался, что не видит большого прогресса в игре национальной команды.

— Чемпионат Европы переехал на 2021 год. Для нашей команды это скорее плюс или минус?

— Честно, я затрудняюсь сказать, плюс это или минус. С одной стороны, лидеры, которые у нас есть, станут на год старше, — цитирует Широкова РИА «Новости».

— Жирков, Дзюба.

— Ну, Жиркова может вообще не быть там. Дай бог, чтоб он и дальше играл, но мне кажется... Я не знаю, может ли он соответствовать такому уровню. Хотя, с другой стороны, сейчас такой уровень, что Юра может лет до 50 играть, в сборной по крайней мере. Ну, а остальные? У нас, по большому счету, из лидеров кто-то растет? Я не замечаю. Прибавляет? Нет. После чемпионата мира, дай бог, если они остались на том уровне, что был.

После чемпионата мира была Лига наций, где не самые сильные соперники, и мы никуда не вышли. После был отбор на ЕВРО, где у нас была одна сильная команда, которой мы с треском проиграли дважды. Пока я не вижу, в чем мы прибавили. Поэтому допускаю, что для нас это еще и хуже, с одной стороны, может быть.

А с другой — появляется тот же Бакаев. Парень потихонечку прибавляет, растет, и, может быть, он к этом времени еще сильнее станет. Уехал Смолов, и дай бог, чтобы он там заиграл. Мне кажется, что он тоже выйдет на совсем другой уровень, не какой-то запредельный, космический, но это, может быть, и Дзюбу в итоге подтолкнет. Плюс вернулся Комличенко, он может в том же чемпионате России добавить серьезно. Кто у нас еще есть, ребята молодые, которые могут добавить? Про Чалова можно говорить, но применительно к сборной — точно не сейчас.

— Миранчуки?

— Миранчуки — да, но если уедут. Если они будут играть в чемпионате России, то никакой конкуренции в сборной они не составят, потому что они не готовы играть на высоком уровне европейском. Головин у нас прогрессирует, хорошо бы и дальше это продолжалось. Защитники у нас кто? Я думаю, Игнашевича будем возвращать опять (смеется).

— Тогда надо и братьев Березуцких.

— Да, как раз они вернулись, можно потренировать. Можно сколько угодно говорить, что у нас есть защитники, но их по большому счету нет. Лакмусовая бумажка — это матчи с хорошими командами. Вот у нас получилось закрыться и отбиться — с испанцами, с хорватами, плюс уколоть два раза. А где гарантия, что у нас это будет на ЕВРО следующем?

— Ну слушай, там Испания и Хорватия, а здесь все-таки Финляндия и Дания, при всем уважении...

— Ну давай вот так: первый матч с бельгийцами может сложиться для нас не очень хорошо в плане результата, так?

— Как с испанцами в 2008-м, легко может так же.

— Значит, мы можем проиграть? Можем. Следующий матч с финнами. Никто их не знает, наверное, плюс-минус это чуть ниже нас, да? Но в какой они будут форме, никто не понимает. Как сложится этот матч? А следующий у нас матч на выезде с Данией, и он будет, скорее всего, решающим. Как мы играем в ключевых матчах, мы прекрасно знаем.

— Ты сейчас такую картину нарисовал пессимистическую.

— Ну я говорю, что это худший сценарий. Может такое быть? Может. Мы же не можем говорить, что у нас есть такой запас прочности, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Мне кажется, никто не может так сказать. Запаса прочности нет.