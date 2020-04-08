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«Коронавирус победим!» Черчесов поделился фотографией в толстовке с надписью «СССР»

19:12
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем Instagram прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса.

— Коронавирус победим! Мы же из Советского Союза! — подписал Черчесов свою фотографию в толстовке с надписью «СССР».

По данным Worldometers на вечер 8 апреля всего выявлен 1 463 261 случай заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 84 819 человек, выздоровело — 313 022.
На вечер 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 678 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровели 598 человек.

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