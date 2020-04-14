Дюков не ожидает падения интереса к спорту

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как ситуация с распространением эпидемии коронавируса повлияла на работу национальной сборной России.

— Футболисты сборной продолжают тренировки по специальным программам на карантине. Хочу, кстати, отметить их серьезное и ответственное отношение к самоизоляции, — приводит слова Дюкова «Коммерсант». — Для многих они стали примером поведения. И, как мне кажется, через свои социальные сети внесли серьезный вклад в кампанию по борьбе с распространением вируса. Тренерский штаб с игроками сборной постоянно на связи, контролирует их состояние.

— Ожидаете ли вы падения интереса к массовым видам спорта, в том числе к футболу, по итогам пандемии?

— То, что пандемия окажет влияние на индустрию футбола, очевидно. В отношении степени влияния мне оценки кажутся преждевременными. Давайте сперва дождемся снятия карантинов и возвращения футбола. В целом я бы не стал драматизировать ситуацию. Спорт и футбол для многих — очень важная часть жизни. Во многих местах люди без преувеличения живут футболом. Это игра, которая объединяет целые страны и континенты. И я не вижу причин, чтобы пандемия поменяла отношение людей к футболу.