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«Подрастроился, так как хотел показать себя на первом большом международном турнире». Джикия — о переносе Евро-2020

05:45
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, как отнесся к решению УЕФА перенести чемпионат Европы на лето 2021 года. Оно связано с пандемией коронавируса и необходимостью завершить национальные турниры.

— Если честно, я расстроился. Все прекрасно знают, что я очень ждал этого момента, — рассказал Джикия в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Немного подрастроился, потому что готовился очень серьезно. Хотел показать себя на первом большом международном турнире.

Но я с пониманием к этому отнесся. Ситуация, которая сейчас сложилась, намного глобальнее. Сейчас важно ее решить.

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