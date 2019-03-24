Станислав Черчесов: "Если бы не разгром Шотландии, игра получилась другой"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Казахстана (4:0) в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

– Казахстанских журналистов мало сегодня. Видимо, обиделись, – отметил Черчесов на пресс-конференции.

– Как относитесь к тому, что стали первым, кто победил в Нур-Султане?

– Положительно. Занесем в актив.

– Почему такую тактику выбрали?

– Ключевым моментом стала победа казахстанцев над Шотландией (3:0, 21 марта. – Прим. "СЭ"). Это помогло больше всего нам сегодня. Второе – изучение соперника. Третье – выбор нашего тактического плана на игру. Следующее – выбор состава и выполнение установки на матч. Но если бы Шотландия выиграла здесь 3:0 , игра была бы другая. Я бы два дня футболистам рассказывал, что играть надо от ножа. А так ясно было без слов.

– Михал Билек обещал сюрприз. Вышли новые защитники и получили четыре. Кому-то Казахстан еще создаст проблем?

– Тренер сделал замены по нескольким причинам, в том числе из-за травм. Никто не знает, что бы было, если бы играли прежние футболисты. А вопрос про проблемы – моему коллеге. (Александр Рогулев)

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