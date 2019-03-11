Станислав Черчесов: "Дзюба играет в оттяжке на Азмуна, будьте к нему объективны"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал малорезультативную игру нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Нападающий был вызван в национальную команду, несмотря на отсутствие голов в чемпионате России и Лиге Европы.

– Дзюба долго не забивает. Насколько вас это тревожит?

– Меня ничего не тревожит. Вот только что приезжал Михаил Гершкович, мы смотрели игру "Зенита". Вы видели, на какой позиции Дзюба играет? У меня такое чувство, что вы игры не смотрите, только цифры. В нападении мы его последние несколько игр не видели, он играет в оттяжке, на команду и на Азмуна, надо быть объективным. Я могу даже цифру назову: с "Уралом" Дзюба сделал под 50 единоборств, а Азмун – 16. Один борется, другой забивает, относитесь, пожалуйста, объективнее. Семак нам лучше расскажет, в какой позиции играет Дзюба, и какие он задания ему дает. Понятно, что забитые мячи никто не отменяет, но в последней игре он создал моменты Ригони, и тот их не использовал.

– Вы его могли бы по-новому использовать и в сборной?

– Мы уже думаем, как будем строить игру в предстоящих матчах, хоть всего говорить и не будем. Но это для нас лишний козырь: это, разумеется, и его кругозор расширяет, и нам дает новую пищу для размышлений. Так бывало и с другими футболистами раньше. Мы ведь только за два дня игрока видим, и больших перемен сами сделать не можем. Это когда перед чемпионатом мира у тебя команда 50-60 дней, можешь почувствовать себя тренером, а сейчас я больше менеджер, потому что за два дня что-то сделать с игроками очень сложно.

В понедельник Черчесов огласил состав сборной России на подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Казахстана. С бельгийцами национальная команда сыграет в Брюсселе 21 марта, а с Казахстаном – в Астане 24 марта. (Александр Рогулев)