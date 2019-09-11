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Вячеслав Караваев: «Считаю, что сборная России здорово играла»

03:58
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Защитник сборной России Вячеслав Караваев остался доволен матчами отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

— Считаю, что наша команда здорово играла, — цитируют «Известия» Караваева. — Активность дала свои плоды — мы забили и заслуженно победили. Было очень важно обыграть Казахстан. Теперь, до выхода в финальную часть Евро-2020, по сути, осталось одержать одну-две победы. Тем не менее нужно выигрывать все матчи и постараться набрать максимум очков.

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