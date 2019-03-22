14:19 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Полузащитник "Локомотива" Баринов вызван в сборную России

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Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов вызван в сборную России на матч отборочного раунда Евро-2020 с Казахстаном.

Сборная России встретится со сборной Казахстана в Астане 24-го марта. 

Ранее команду из-за травм покинули полузащитники Роман Зобнин и Далер Кузяев. Александр Головин пропустит матч из-за дисквалификации.

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