Полузащитник "Локомотива" Баринов вызван в сборную России

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов вызван в сборную России на матч отборочного раунда Евро-2020 с Казахстаном.

Сборная России встретится со сборной Казахстана в Астане 24-го марта.

Ранее команду из-за травм покинули полузащитники Роман Зобнин и Далер Кузяев. Александр Головин пропустит матч из-за дисквалификации.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира