18:37 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Казахстан – Россия: почему арбитр не наказал хозяев 11-метровым?

27-я минута матча Казахстан - Россия. 27-я минута матча Казахстан - Россия. 27-я минута матча Казахстан - Россия. 27-я минута матча Казахстан - Россия.
27-я минута матча Казахстан - Россия.
5
Обсудить

На 27-й минуте отборочного матча Евро-2020 КазахстанРоссия у арбитра Славко Винчича были основания наказать казахстанцев 11-метровым: когда в их штрафной произошло единоборство Куата с Ахметовым.

27-я минута матча Казахстан - Россия.
27-я минута матча Казахстан - Россия.
27-я минута матча Казахстан - Россия.
27-я минута матча Казахстан - Россия.

К сожалению, тот момент показали с одного ракурса, не хватает повтора камерой из-за ворот. Но все выглядело так, словно капитан хозяев поставил свою ногу на пути движения соперника и сбил нашего игрока. Однако Винчич фол не зафиксировал. (Александр Бобров)

27-я минута матча Казахстан - Россия.
27-я минута матча Казахстан - Россия.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Казахстан - Россия

 

5
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2019: против Бельгии и Казахстана
Материалы других СМИ