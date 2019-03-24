Казахстан – Россия: почему арбитр не наказал хозяев 11-метровым?

На 27-й минуте отборочного матча Евро-2020 Казахстан – Россия у арбитра Славко Винчича были основания наказать казахстанцев 11-метровым: когда в их штрафной произошло единоборство Куата с Ахметовым.

27-я минута матча Казахстан - Россия.

27-я минута матча Казахстан - Россия.

К сожалению, тот момент показали с одного ракурса, не хватает повтора камерой из-за ворот. Но все выглядело так, словно капитан хозяев поставил свою ногу на пути движения соперника и сбил нашего игрока. Однако Винчич фол не зафиксировал. (Александр Бобров)

27-я минута матча Казахстан - Россия.

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