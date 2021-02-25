Итальянский журналист заявил, что все матчи Евро-2020 пройдут в Англии

Все матчи Евро-2020 пройдут в Англии, утверждает в своем Twitter итальянский журналист Танкреди Палмери 25 февраля.

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Euro2021 very likely to be played solely in England as UEFA are opting for the one hosting country format and England is the one they believe being in best position to do so.



Decision expected to be taken within mid-April — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 25, 2021

По его словам, в УЕФА склоняются к тому, чтобы провести Евро в одной стране. Англия — главный претендент на проведение турнира. Решение ожидается в середине апреля.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Ответ УЕФА: намерены провести Евро-2020 в 12 городах //

Сорокин опроверг информацию, что Евро-2020 целиком пройдет в Англии