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Итальянский журналист заявил, что все матчи Евро-2020 пройдут в Англии

16:01
Санкт-Петербург может потерять право провести матчи Евро-2020. Фото AFP
Санкт-Петербург может потерять право провести матчи Евро-2020. Фото AFP

Все матчи Евро-2020 пройдут в Англии, утверждает в своем Twitter итальянский журналист Танкреди Палмери 25 февраля.

По его словам, в УЕФА склоняются к тому, чтобы провести Евро в одной стране. Англия — главный претендент на проведение турнира. Решение ожидается в середине апреля.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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