УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 городах

В ответ на запрос «СЭ» относительно того, рассматривает ли УЕФА вариант проведения чемпионата Европы-2020 в одной стране, в союзе сегодня, 25 февраля, ответили следующее:

— УЕФА намерен провести Евро-2020 в 12 европейских городах в соответствии с графиком, согласованным прошлым летом. Никакие иные планы не прорабатываются.

На данном этапе у нас нет другой дополнительной информации, которую мы могли бы вам предоставить.

(Александр Бобров)

В четверг о возможности проведения всех матчей Евро-2020 в Англии заявил итальянский журналист Танкреди Палмери.