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УЕФА определится с форматом допуска зрителей на матчи чемпионата Европы 7 апреля

10:01
УЕФА определится с форматом допуска зрителей на матчи чемпионата Европы 7 апреля. Фото AFP
УЕФА определится с форматом допуска зрителей на матчи чемпионата Европы 7 апреля. Фото AFP

УЕФА определится с форматом допуска зрителей на матчи чемпионата Европы 7 апреля. Об этом сообщил член исполкома УЕФА, генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

«Ясность с конфигурацией турнира настанет 7 апреля», — цитирует ТАСС Сорокина.

В январе УЕФА сообщил о том, что решение о возможности проведения чемпионата Европы со зрителями будет принято в начале апреля. Тогда в организации не стали называть точную дату. Изначально планировалось, что окончательное решение по формату допуска зрителей на трибуны во время турнира будет принято в марте.

При проведении Евро-2020, который перенесен на этот год из-за коронавируса, организаторами будут рассматриваться четыре сценария — полная заполняемость трибун, заполняемость от 50 процентов до 100 или от 20 до 30 от максимальной вместимости, а также проведение игр без зрителей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10774969

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