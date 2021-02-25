УЕФА определится с форматом допуска зрителей на матчи чемпионата Европы 7 апреля. Об этом сообщил член исполкома УЕФА, генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

«Ясность с конфигурацией турнира настанет 7 апреля», — цитирует ТАСС Сорокина.

В январе УЕФА сообщил о том, что решение о возможности проведения чемпионата Европы со зрителями будет принято в начале апреля. Тогда в организации не стали называть точную дату. Изначально планировалось, что окончательное решение по формату допуска зрителей на трибуны во время турнира будет принято в марте.

При проведении Евро-2020, который перенесен на этот год из-за коронавируса, организаторами будут рассматриваться четыре сценария — полная заполняемость трибун, заполняемость от 50 процентов до 100 или от 20 до 30 от максимальной вместимости, а также проведение игр без зрителей.