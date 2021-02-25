Сорокин опроверг информацию, что Евро-2020 целиком пройдет в Англии

Глава Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию, что чемпионат Европы по футболу пройдет только в Англии.

В четверг о возможности проведения всех матчей Евро-2020 в Англии заявил итальянский журналист Танкреди Палмери.

«Такой вопрос никогда не обсуждался, я об этом ничего не слышал, — сказал Сорокин «СЭ». — Буквально вчера было большое совещание УЕФА и всех городов-организаторов, где обсуждались конкретные планы и сценарии Евро на ближайшие три месяца. На сегодня факт такой, это вообще еще не информация».

(Екатерина Звенигородская)

Ответ УЕФА: намерены провести Евро-2020 в 12 городах