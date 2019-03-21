21:23 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Гильерме и Ахметов - в старте сборной России на матч с Бельгией

Гильерме. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Гильерме. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Сборная России объявила состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии. С первых минут встречу начнут голкипер Гильерме и полузащитник Ильзат Ахметов. Капитан команды – Артем Дзюба. В центре обороны появятся три защитника – Кирилл Набабкин, Георгий Джикия и Федор Кудряшов.

Состав сборной России: Гильерме – Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков – Кузяев, Ахметов, Головин, Черышев – Дзюба.

Запасные: Лунев, Шунин, Беляев, Игнатьев, Семенов, Газинский, Оздоев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов, Чалов.

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск)

Бельгия – Россия

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