Гильерме и Ахметов - в старте сборной России на матч с Бельгией

Сборная России объявила состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии. С первых минут встречу начнут голкипер Гильерме и полузащитник Ильзат Ахметов. Капитан команды – Артем Дзюба. В центре обороны появятся три защитника – Кирилл Набабкин, Георгий Джикия и Федор Кудряшов.
Состав сборной России: Гильерме – Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков – Кузяев, Ахметов, Головин, Черышев – Дзюба.
Запасные: Лунев, Шунин, Беляев, Игнатьев, Семенов, Газинский, Оздоев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов, Чалов.
Стартовый состав @TeamRussia на матч @EuroQualifiers против @BelRedDevils #BELRUS #euro2020 pic.twitter.com/sTmYJliZay– Сборная России (@TeamRussia) 21 марта 2019 г.
Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск)
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