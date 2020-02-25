Сборная России начнет подготовку к весенним товарищеским матчам 22 марта

Стало известно, когда сборная России по футболу начнет подготовку к весенним товарищеским матчам. Сбор будет проходить в Новогорске с 22 марта. В полном составе команда соберется на следующий день.

Напомним, что 28 марта сборная России сыграет против Швеции, а 31 марта встретится с Молдавией. Эти матчи станут этапом подготовки к чемпионату Европы 2020, для которой команда соберется на базе в Новогорске 21 мая после завершения чемпионата России. Там команда проведет несколько тренировок, а 23 мая отправится в Австрию. Учебно-тренировочный сбор в Нойшифте продлится до 31 мая.