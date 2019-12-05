Дзюба объяснил, почему отписался от сборной России в Instagram

Капитан сборной России, форвард «Зенита» Артем Дзюба дал эксклюзивное интервью «СЭ». В нем он рассказал, почему отписался от Instagram национальной команды.

— Решил сделать паузу и не читать ничего по теме, не видеть комментарии, — сказад Дзюба. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Артема Дзюбы — здесь.