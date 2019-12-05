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Дзюба объяснил, почему отписался от сборной России в Instagram

20:10
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Капитан сборной России, форвард «Зенита» Артем Дзюба дал эксклюзивное интервью «СЭ». В нем он рассказал, почему отписался от Instagram национальной команды.

— Решил сделать паузу и не читать ничего по теме, не видеть комментарии, — сказад Дзюба. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Артема Дзюбы — здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kapitan-sbornoy-rossii-forvard-zenita-artem-dzyuba-o-pobede-nad-spartakom-situacii-s-fanatami-i-zherebevke-evro-2020-1618636/

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