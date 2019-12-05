Дзюба объяснил, почему отписался от сборной России в Instagram
20:10
Капитан сборной России, форвард «Зенита» Артем Дзюба дал эксклюзивное интервью «СЭ». В нем он рассказал, почему отписался от Instagram национальной команды.
— Решил сделать паузу и не читать ничего по теме, не видеть комментарии, — сказад Дзюба. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Артема Дзюбы — здесь.
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