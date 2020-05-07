Матч сборных России и Дании на Евро-2020 пройдет в Копенгагене. Датчане подтвердили готовность

Сегодня вечером власти Копенгагена и Датский футбольный союз объявили о готовности следующим летом принять и четыре матча чемпионата Европы, включая игру сборных России и Дании, и один из этапов «Тур де Франс», сообщили «СЭ» коллеги из Tips Bladet.

— Горжусь тем, что могу объявить: мы сможем провести все четыре игры Евро-2020 в Копенгагене летом будущего года, — заявил только что на пресс-конференции мэр города Франк Йенсен.

Ранее датчане не смогли к установленному сроку (30 апреля) дать соответствующее письменное подтверждение УЕФА, и в Ньоне согласились подождать до 8 мая.

До этого УЕФА специально для «СЭ» подтверждал намерение провести игры европейского первенства в тех же 12 городах, что и планировалось:

— Предполагается, что чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Мы намереваемся сохранить то же расписание игры и те же города-хозяева. Однако на данном этапе расписание матчей пока официально не подтверждено. УЕФА находится на связи со всеми 12 городами по этому вопросу. Новые объявления будут сделаны в надлежащем порядке.

Датский футбольный союз уже отправил письменное подтверждение в УЕФА о готовности принять игры Дания — Финляндия, Дания — Бельгия, Дания — Россия и один из матчей 1/8 финала. (Александр Бобров)