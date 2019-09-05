Борис Игнатьев: «Пусть лучше Чалов играет в молодежной сборной, чем сидит в запасе в первой»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение по поводу невызова форварда ЦСКА Федора Чалова в национальную команду на матчи отбора Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. Лучший бомбардир прошлого сезона отправится в расположение молодежной команды.

— Федор Чалов дает основания для вызова в первую сборную, — цитирует официальный сайт УЕФА Игнатьева. — Но назначь вас тренером, вы бы сказали, что Артем Дзюба — более мужиковатый, более серьезный футболист для достижения результата. Федор Смолов в плане атлетизма тоже готов лучше, чем армеец. К тому же есть «молодежка», которая решает большие задачи — сколько лет она уже никуда не попадает. Пусть лучше Чалов играет там, чем сидит в запасе тут. Со временем он, возможно, станет в сборной не третьим, а первым. То же самое касается Матвея Сафонова. Это очень сильный вратарь. Но играть все равно будет Гильерме.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию