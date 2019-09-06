Нападающий сборной России Артем Дзюба после завершения отборочного матча Евро-2020 против Шотландии (2:1) похвалил команду за проявленный характер.

— Сегодня нужно было сыграть от сердца, — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер». — В таких матчах побеждает тот, кто бьется до конца. Рубилово, рубилово, рубилово. Судья дает бороться. Настоящая битва. Самое прекрасное, что в этой борьбе мы победили.

Наше сердце бьется сильнее. Оно больше и преданнее.

Была нормальная мужская борьба. Я ее люблю. Главное что без грязи. Считаю, заслуженная победа.

Могли решить и раньше исход матча. Были отличные моменты, чтобы все закончить. Но, наверное, сыграла наша русская черта. В итоге, не забили и держали себя в напряжение до конца. Но ребята выиграли единоборства. Гильерме подчистил в нескольких моментах. Молодцы. Одержана ключевая победа.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира