«Машук» из второй лиги забил один из самых быстрых голов в истории футбола

Полузащитник «Машука» Николай Иванов забил гол на первых секундах матча против «Химика» в 14-м туре второй лиги (группа «Серебро»).

24-летний Иванов пробил по воротам соперника сразу после розыгрыша мяча с центра поля и перекинул вратаря «Химика».

Действующим обладателем мирового рекорда является футболист английского «Кройдона» Райан Холл, который в аналогичной ситуации забил в феврале этого года. Тогда на взятие ворот ушло 2,31 секунды.

Николай Иванов выступает за «Машук» с марта этого года. Ранее он играл за белорусские «Макслайн», минское «Динамо», «Минск», «Нафтан», «Ислочь» и «Гомель».