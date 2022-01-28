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Криштиану Роналду ответил на вопрос о свадьбе с Джорджиной Родригес

Криштиану Роналду заявил, что планирует свадьбу с Джорджиной Родригес
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.
Фото Instagram

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что планирует свадьбу со своей девушкой Джорджиной Родригес.

36-летний португальский футболист уверен, что она состоится, но не может назвать точное время.

«Я всегда говорю ей: «Когда что-то перещелкнет». Как и во многих других случаях нашей жизни. Она понимает. Через год, через полгода или через месяц. Я уверен на 1000 процентов, что свадьба будет», — сказал Роналду в документальном реалити-шоу «Я — Джорджина» на Netflix.

Джорджина и Роналду вместе с 2016 года. Вместе они воспитывают общую дочь Алану Мартину. Также у Роналду есть три ребенка от суррогатных матерей: Криштиану-младший, Ева и Матео. В конце 2021 года пара объявила, что ждет двойню.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Джорджина Родригес
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