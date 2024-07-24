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Сегодня, 23:45

Калафьори пройдет медобследование в «Арсенале», клуб окончательно согласовал его переход

Алина Савинова
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Защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори отправился в Лондон для прохождения медобследования и подписания контракта с «Арсеналом», сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб полностью согласовал переход 22-летнего футболиста. Калафьори подпишет пятилетний контракт с «Арсеналом» с зарплатой 4 миллиона евро за сезон.

После медобследования защитник вылетит в США, где «канониры» проводят предсезонное турне.

Калафьори выступает за «Болонью» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Болонья
Риккардо Калафьори
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