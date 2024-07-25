Калафьори перейдет в «Арсенал»

Защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори близок к переходу в «Арсенал», написал в Twitter журналист Фабрицио Романо. Клубы ведут переговоры.

22-летний итальянец подпишет пятилетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро за сезон. Медицинский осмотр игрок пройдет в США, где лондонвский клуб сейчас находится на сборах.

Калафьори выступает за «Болонью» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.