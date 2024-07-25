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Сегодня, 05:05

Калафьори перейдет в «Арсенал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори близок к переходу в «Арсенал», написал в Twitter журналист Фабрицио Романо. Клубы ведут переговоры.

22-летний итальянец подпишет пятилетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро за сезон. Медицинский осмотр игрок пройдет в США, где лондонвский клуб сейчас находится на сборах.

Калафьори выступает за «Болонью» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Болонья
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