Альварес намерен покинуть «Манчестер Сити» этим летом

Как сообщает The Athletic, аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес принял решение покинуть английский клуб во время летнего трансферного окна.

В качестве причин источник называет недовольство игрока количеством игрового времени и желание жить в стране с более теплым климатом, чем в Англии.

Утверждается, что клуб готов отпустить форварда за сумму от 70 до 90 миллионов евро.