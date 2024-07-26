Альварес намерен покинуть «Манчестер Сити» этим летом
Как сообщает The Athletic, аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес принял решение покинуть английский клуб во время летнего трансферного окна.
В качестве причин источник называет недовольство игрока количеством игрового времени и желание жить в стране с более теплым климатом, чем в Англии.
Утверждается, что клуб готов отпустить форварда за сумму от 70 до 90 миллионов евро.
24-летний Альварес является игроком «Сити» с 2022 года. За это время аргентинец сыграл 104 матча во всех турнирах и забил 36 мячей. Его контракт рассчитан до лета 2028 года, Transfermarkt оценивает нападающего в 90 миллионов евро.
Источник: The Athletic
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