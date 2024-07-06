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Сегодня, 19:18

Роналду обратился к португальским болельщикам после вылета с Евро-2024

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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам национальной команды после поражения от Франции в четвертьфинале чемпионата Европы-2024 (0:0, пен. 3-5).

«Мы хотели большего. Мы заслуживали большего. Для нас. Для каждого из вас. Для Португалии. Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли на сегодняшний день. Я уверен, что на поле и за его пределами это наследие будет чтиться и развиваться. Вместе», — написал Роналду в своих соцсетях.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции встретится против Испании. Матч пройдет 9 июля на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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