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Сегодня, 19:12

«Тоттенхэм» может приобрести Ян Мин-Хека из «Канвона»

Сергей Разин
корреспондент
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Вингер корейского «Канвона» Ян Мин-Хек может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 18-летнего корейца претендует «Тоттенхэм». Игрок подпишет контракт до лета 2026 года и присоединится к команде в январе 2025 года.

В сезоне-2024 Мин-Хек провел 24 матча, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

ФК Тоттенхэм Хотспур
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