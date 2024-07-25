«Тоттенхэм» может приобрести Ян Мин-Хека из «Канвона»

Вингер корейского «Канвона» Ян Мин-Хек может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 18-летнего корейца претендует «Тоттенхэм». Игрок подпишет контракт до лета 2026 года и присоединится к команде в январе 2025 года.

В сезоне-2024 Мин-Хек провел 24 матча, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.