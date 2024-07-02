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Сегодня, 02:04

Роналду сообщил, что Евро-2024 станет для него последним в карьере

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пепе и Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Словенией (0:0, пен. — 3:0) на Евро-2024 сообщил, что этот турнир станет для него последним.

«Я никогда не боялся вызовов, и сдаваться — это то, чего вы от меня не дождетесь. Однако это определенно мой последний Евро в карьере», — цитирует A Bola Роналду.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля. Начало игры — 22.00 по московскому времени.

Криштиану Роналду и&nbsp;футболисты сборной Португалии после победы над Словенией (0:0, пен. 3:0). От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану
Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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