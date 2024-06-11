Роналду установил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне, сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

39-летний португалец вышел в стартовом составе национальной команды в товарищеском матче против Ирландии. Эта игра стала для Роналду 1226-й на высшем уровне.

Нападающий превзошел рекорд бывшего голкипера сборной Бразилии Рожерио Сени, который остановился на 1225 матчах.

Роналду с января прошлого года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».