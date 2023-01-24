Недвижимость по всему миру и самая высокая зарплата. Сколько зарабатывает и на что тратит Роналду?

«СЭ» рассказывает, как живет известный португалец.

Португальский нападающий Криштиану Роналду — один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. В 2020 году он стал первым долларовым миллиардером из футболистов. Такой доход позволяет ему скупать недвижимость по всему миру и пополнять свой гараж эксклюзивными машинами. На что тратит и где живет известный форвард?

Сколько зарабатывает Роналду?

Один из источников дохода Роналду — футбол. Сейчас форвард выступает за саудовский «Аль-Наср», куда он перешел на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на два с половиной года. Зарплата португальца составила рекордные 200 миллионов евро в год. Данная сумма позволила ему стать самым высокооплачиваемым футболистом мира. Он обошел даже нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В год француз получает 128 миллионов долларов.

Для сравнения: в «Реале» Криштиану получал примерно 20 миллионов долларов. В «Ювентусе» сперва ему платили 20 миллионов евро в год, а потом 31 миллион евро. В «МЮ» зарплата была уже 70 миллионов евро.

Forbes подсчитал, что 2022 год принес португальцу 100 миллионов долларов.

Футбол — не единственный источник дохода известного футболиста. Хорошие деньги приносят соцсети. В Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) на него подписано 537 миллионов человек. Его Twitter насчитывает более 107 миллионов фолловеров. Эти аккаунты позволяют ему зарабатывать более 474 миллионов долларов. Об этом пишет исследовательская компания Hookit. Одна рекламная интеграция обойдется в 975 тысяч долларов.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Помимо этого у Роналду есть много рекламных контрактов. Nike и футболист заключили пожизненное соглашение. Сумма спонсорства составляет 23 миллиона долларов в год. От сотрудничества с Armani Криштиану получает 1 миллион долларов.

Португальский нападающий выпускает свою линию одежды CR7. Ежегодный доход составляет около 10 миллионов долларов. Он владеет сетью отелей Pestana CR7 в Португалии, Испании, Марокко и США. Одна ночь здесь обойдется в 160 евро. Также он приобрел клинику по пересадке волос в Испании.

Недвижимость Роналду

По данным The Mirror, португальский футболист владеет недвижимостью общей стоимостью 40 миллионов фунтов.

Апартаменты в Нью-Йорке

Недвижимость Криштиану Роналду. planetofhotels.com

В 2015 году Роналду стал обладателем роскошной квартиры прямо в «Башне Трампа» в Нью-Йорке. Данный вид недвижимости считается самой дорогой покупкой португальского форварда. Апартаменты обошлись футболисту в 18,5 миллиона долларов.

В квартире класса люкс три спальные комнаты, две гостиные и две ванные комнат. Главным преимуществом объекта является вид на город.

В 2021 году Криштиану решил попрощаться с шикарными апартаментами, однако значительно снизил цену — он хочет выручить за них лишь восемь миллионов долларов.

Дом в Манчестере

Недвижимость Криштиану Роналду. realt.by

Будучи игроком «МЮ», Криштиану приобрел в Манчестере недвижимость. Это был огромный особняк стоимостью около семи миллионов евро. Однако жить в нем футболист не смог. Ему помешали соседские овцы, которые паслись недалеко от его дома. Это мешало нападающему высыпаться перед утренними тренировками.

К тому же информация о местоположении попала в Сеть. Игрок боялся, что назойливые папарацци и болельщики будут караулить его. Семье футболиста пришлось переехать.

Выбор пал на уютное местечко рядом с Манчестером. Цена виллы значительно ниже прежней — 3,5 миллиона евро. Она и меньше в размерах. При этом на территории также есть тренажерный зал, кинотеатр, два бассейна, гараж на несколько автомобилей и даже собственный водоем. Особняк находится под охранной.

У дома панорамные окна, которые позволяют лицезреть живописные местные пейзажи. В доме семь спальных комнат, кухня, объединенная с гостиной.

Особняк в Мадриде

Недвижимость Криштиану Роналду. realt.by

Выступая за «Реал», игрок обзавелся недвижимостью в Испании.

Роскошный особняк находится в элитном районе Ла Финка в 10 км от Мадрида. За дом площадью тысяча квадратных метров Роналду пришлось отдать пять миллионов евро. При этом для такого района цена не самая большая. Есть дома, цены которых превышают в два раза сумму дома футболиста.

Здесь восемь спальных комнат, семь уборных, пристройка для многочисленных трофеев Криштиану, спортивный зал. На территории — открытый бассейн и футбольное поле.

«Когда я увидела этот дом, то просто потеряла дар речи. Однажды я заблудилась там, когда пошла на кухню! Мне потребовалось полчаса, чтобы вернуться в спальню. Я не привыкла к таким большим помещениям, ведь я с детства жила в маленьких квартирах», — рассказывает девушка футболиста Джорджина в фильме от Netflix «Я — Джорджина».

Правда, особняк пришлось продать, чтобы погасить долг перед налоговой страны.

ЖК на Мадейре

Недвижимость Криштиану Роналду. realt.by

На своей родине Роналду приобрел не просто дом или квартиру, а купил целый жилой комплекс под названием «Мадейра». Здание подразумевает семь этажей. Здесь разместились все родственники футболиста. Покупка обошлась ему более чем в семь миллионов евро.

Журналисты называют ЖК самым любимым загородным домом известного игрока.

В 2016 году он купил пустой участок и за три года построил многоэтажный дом с отдельным футбольным полем и бассейном на крыше.

Дом в Турине

Недвижимость Криштиану Роналду. realt.by

В Турине у него есть вилла в 800 квадратных метров. Местоположение — прямо на холме у церкви Гран Мадре ди Дио. Именно на нее выходят окна. При этом дизайн дома оформлен в современной стилистике.

Имеется два входа, все охраняемые. На крыше — терраса. На территории размещены бассейн и тренажерный зал. Также есть отдельный дом для обслуживающего персонала.

Особняк в Португалии

Недвижимость Криштиану Роналду.

Роналду умеет удивлять. Он приобрел современный особняк у Атлантического океана в Португалии площадью практически три тысячи квадратных метров. Цена объекта — 18 миллионов евро. Но не для себя или кого-то из членов семьи, а для благотворительности. Здесь он планирует открыть дом для престарелых. Стройка пока в процессе, обещают закончить в 2025 году.

Дом в Марбелье

Недвижимость Криштиану Роналду. The Sun

Компания The Heights построила в Малаге 11 роскошных вилл, одну из которых приобрел Криштиану. По соседству имеет особняк двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор

За виллу в Марбелье обладатель пяти «Золотых мячей» отдал 1,5 миллиона евро.

Здание оформлено в серых и бежевых тонах. Для внутреннего дизайна также была выбрана светлая отделка в американском стиле. В особняке есть кухня, отдельная столовая и гостиная, несколько спален, которые имеют выход на террасу с шезлонгами. Рядом расположено поле для игры в гольф.

Здесь многочисленная семья футболиста любит проводить свои отпуска.

Автопарк Роналду

Гараж известного португальца имеет более 20 машин совершенно разных марок. Среди которых разные модели Ferrari, Bugatti, Mercedes, Rolls-Royce, Bentley и Lamborghini.

Редкая модель Bugatti Centodieci обошлась футболисту в 11 миллионов долларов. Таких моделей всего 10 в мире. Это транспортное средство — самое дорогое в гараже игрока. Из эксклюзивных также есть Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Aventador, Ferrari F12 TDF, Bentley Flying Spur, Mercedes-Benz C220 CDI.

Автомобиль Криштиану Роналду. Фото Соцсети

Кстати, самым дешевым каром считается Chevrolet Camaro за 40 тысяч долларов. Криштиану выбирает его для безопасной езды. Например, возит свою мать Долорес Авейру.

А вот любимым автомобилем Роналду называет Rolls-Royce Cullinan.

Автомобиль Криштиану Роналду. Фото Соцсети

Недавно его гараж стал больше. Супруга футболиста модель Джорджина Родригес на Рождество презентовала возлюбленному новый Rolls Royce. Цена такого автомобиля — около 460 тысяч долларов.

Благотворительность

Справедливости ради стоит отметить, что большой доход помогает игроку заниматься благотворительностью. Роналду даже называли самым благотворительным спортсменом в мире.

Например, полученные средства от победы в финале Лиги чемпионов он перевел организациям, которые оказывают поддержку различным слоям населения.

Также он жертвовал 165 тысяч долларов центру борьбы с онкологией. Организация находится на родине футболиста на Мадейре.