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Мареска: «Когда ты переходишь в «Челси», ты должен стараться выигрывать трофеи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос, какие цели стоят перед командой в ближайшем будущем.

«Когда ты переходишь в такой клуб, как «Челси», ты должен стараться выигрывать трофеи или, по крайней мере, бороться за них. Когда? Я не знаю. Надеюсь, как можно скорее», — приводит слова Марески Football.London.

44-летний итальянец возглавил синих в межсезонье. Ранее он тренировал «Лестер», с которым занял первое место в чемпионшипе в минувшем сезоне и вышел в АПЛ.

Футбол
ФК Челси
Энцо Мареска
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