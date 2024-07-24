Мареска: «Когда ты переходишь в «Челси», ты должен стараться выигрывать трофеи»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос, какие цели стоят перед командой в ближайшем будущем.

«Когда ты переходишь в такой клуб, как «Челси», ты должен стараться выигрывать трофеи или, по крайней мере, бороться за них. Когда? Я не знаю. Надеюсь, как можно скорее», — приводит слова Марески Football.London.

44-летний итальянец возглавил синих в межсезонье. Ранее он тренировал «Лестер», с которым занял первое место в чемпионшипе в минувшем сезоне и вышел в АПЛ.