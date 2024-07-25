«Челси» просит за Лукаку 35 миллионов евро
«Наполи» ведет переговоры с «Челси» о возможном переходе нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Джанлука Ди Марцио. Итальянский клуб предложил за игрока 25 миллионов евро, однако англичане простя 35 миллионов евро.
При этом «Наполи» уже согласовал контракт с 31-летним нападающим. По трехлетнему договору Лукаку в случае перехода будет получать 6 миллионов евро в год. Сам футболист готов сменить команду.
Лукаку вернулся в «Челси» в 2021 году. В минувшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Рому». Он провел за римлян 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.
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|0
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|0
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|0
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|0
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8
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|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
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|0
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|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
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