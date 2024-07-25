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Смит-Роу перейдет из «Арсенала» в «Фулхэм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фулхэм» близок к соглашению с «Арсеналом» по трансферу полузащитника Эмиля Смита-Роу, сообщил в Twitter журналист Дэвид Орнштейн.

Сумма трансфера составит 35 миллионов фунтов стерлингов, что сделает его самым дорогим игроком в истории лондонского клуба. В ближайшее время 23-летний англичанин пройдет медицинское обследование.

В прошлом сезоне Смит-Роу сыграл в 19 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
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