Чилуэлл поделился мнением о новом главном тренере «Челси» Марески

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл рассказал, что думает о работе под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

«Мы наслаждаемся жизнью под руководством нашего нового тренера. Мне нравился он футболимтои, в нас вперединевероятный сезон», — сказал Чилуэлл перед началом товарищеского поединка против «Рексхэма».