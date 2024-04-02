Протагонист, которого рекомендует сам Гвардиола. Колонка Казанского — о Роберто Де Дзерби
В Италии есть такое пафосное выражение — «взобраться на колесницу Фесписа».
Легко можно представить такую картину — тихое патио, достойный итальянский мистер, смакуя дневной капучино, в сорочке с дорогими запонками, задает своему ребенку следующий вопрос: «А сможешь ли ты удержаться в колеснице Фесписа?» Тот, конечно, не сомневается в своих способностях, он не то что удержится, он будет управлять ею.
Так говорят о профессии актера, вспоминая древнегреческого поэта и драматурга Фесписа из Икарии.
Этот самый Феспис до нашей эры сильно изменил систему сцены того времени, добавив к хору солиста. Или, как тогда говорили, «протагониста». Он менял маски, но все действие вращалось вокруг него.
Это слово постепенно вошло в обиход, и теперь «протагонист», в широком смысле, просто главный герой.
И любимое слово итальянского тренера Роберто Де Дзерби.
«Моя семья научила меня стараться быть протагонистом! Я был тренером пятого дивизиона чемпионата Италии, а теперь работаю в премьер-лиге Англии. Я горжусь своим путем, что стал протагонистом», — его слова в одном из многочисленных интервью последнего времени.
44-летний Де Дзерби, как в древнегреческом театре, сейчас центральная фигура в обсуждении будущего сразу нескольких клубов. Причем каких! «Бавария», «Ливерпуль» и «Барселона»! Гранды пока присматриваются, и никто конкретных предложений не сделал.
Де Дзерби в ближайшие два года еще тренер «Брайтона», но риторика последних недель только подчеркивает различия между скромным клубом и амбициями молодого итальянца.
«Мы платим за наши ошибки. Платим все — от владельца, до тренеров и игроков», — сказал он после поражения в Лиге Европы от «Ромы» (0:4, 1:0). «Я хочу говорить с клубом. Контракт не проблема, проблема найти план на будущее».
Такой атаки на владельца Тони Блума никогда не совершали предыдущие тренеры этой милой курортной команды.
Быт «чаек», как их называют в Англии, довольно прост — нанять классных скаутов, найти суперталантливых игроков, довести их до ума и продать за большие деньги, подбирать для этой цели тренеров. Держаться в десятке лучших в АПЛ. Зарабатывать, особо не тратясь.
Система работает роскошно: продажи Кайседо в «Челси», Макалистера в «Ливерпуль», Троссара в «Арсенал» за деньги, которые вполне могут сформировать годовые бюджеты небольших российских регионов, — яркое подтверждение. Привозили их на остров за смешные копейки. Игроки из системы клуба часто появляются в основе и растут так же быстро, как чужие дети.
Вряд ли что-то должно измениться. Блум так жил и перестраиваться не особо собирается. Зачем ломать то, что работает?
У Де Дзерби, очевидно, другие планы. Ему нужна борьба за титул.
Карьера Роберто идет по удивительной траектории — из низших дивизионов Италии, через «Сассуоло» (уже серьезней) и «Шахтер» (тут уже и Лига чемпионов), до лучшей лиги мира (не считая ФНЛ, конечно). С «Брайтоном» он сразу же отправился в Европу и смог выйти из сложнейшей группы с «Марселем», «Аяксом» и АЕК.
И что самое главное (помимо результатов), «Брайтон» играет в роскошный футбол. Слово «наслаждение» Де Дзерби произносит так же часто, как «протагонист». «Я живу мечтой. А жить так — значит наслаждаться. Я хочу быть протагонистом на поле. Это значит владеть мячом, сохранять мяч».
Его футбол по характеристикам — типично атакующий, в современном понимании. Прессинг, интенсивность, постоянные смены позиций, угроза от любого игрока. Но дальше начинаются детали, от которых в восторге главный тренер и новатор современности Пеп Гвардиола. «Де Дзерби — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет», — его слова.
Этот сезон у «Брайтона» не столь ярок в сравнении с предыдущим. Масса объективных причин — продажа ключевых игроков, травмы и изнурительный европейский турнир. Но «чайки» в шести очках от шестого места, и с турнирной точки зрения все нормально.
Только в воскресенье «Ливерпуль» смог обыграть «Брайтон» (2:1) — четыре матча подряд до этих выходных Клоппу не удавалось переиграть итальянца.
На «Энфилде» были смотрины. Тем более Хаби Алонсо решил пока не уезжать из Германии и подтвердить первый удачный опыт своим вторым годом.
В «Ливерпуле» нужно не только побеждать, но и делать это красиво.
Так Де Дзерби умеет. Как и быть вспыльчивым. Чего классический и чопорный (в хорошем понимании) «Ливерпуль» не очень-то приемлет.
По своему темпераменту Де Дзерби больше похож на следующего тренера «Челси». Посмотрите на список тех, кто приносил синим успех, и вы увидите много похожих «протагонистов» от Жозе до Конте.
«Барселона» уже получила однозначный совет от Гвардиолы — берите его немедленно. «Бавария» это тоже слышит. Но.
В Испании и в Германии нужен не просто качественный тренер. Им нужен еще и мудрый политик. Реальность существования двух этих клубов совсем иная, нежели в Англии. Масштаб не только работы, но и влияния тренера и на тренера там колоссален.
Сейчас им нужен «матерый» спец. Де Дзерби еще растет.
Нужна как минимум одна ступень.
В «колеснице Фесписа» Роберто удержался. Но к управлению ею он только подбирается.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67-27
|67
|
2
|Арсенал
|29
|20
|5
|4
|70-24
|65
|
3
|Ман. Сити
|29
|19
|7
|3
|63-28
|64
|
4
|Астон Вилла
|30
|18
|5
|7
|62-42
|59
|
5
|Тоттенхэм
|29
|17
|5
|7
|61-43
|56
|
6
|МЮ
|29
|15
|3
|11
|40-40
|48
|
7
|Вест Хэм
|30
|12
|8
|10
|49-54
|44
|
8
|Ньюкасл
|29
|13
|4
|12
|63-51
|43
|
9
|Брайтон
|29
|11
|9
|9
|51-46
|42
|
10
|Вулверхэмптон
|29
|12
|5
|12
|42-46
|41
|
11
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49-47
|40
|
12
|Фулхэм
|30
|11
|6
|13
|46-47
|39
|
13
|Борнмут
|29
|10
|8
|11
|43-53
|38
|
14
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|
15
|Брентфорд
|30
|7
|6
|17
|42-55
|27
|
16
|Эвертон
|29
|8
|7
|14
|30-41
|25
|
17
|Нот. Форест
|30
|6
|8
|16
|36-52
|22
|
18
|Лутон Таун
|30
|5
|7
|18
|43-62
|22
|
19
|Бернли
|30
|4
|6
|20
|31-65
|18
|
20
|Шеффилд Юн.
|29
|3
|6
|20
|27-77
|15
|2.04
|21:30
|
Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|2.04
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|- : -
|2.04
|21:45
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|- : -
|2.04
|21:45
|
Бернли – Вулверхэмптон
|- : -
|2.04
|21:45
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|- : -
|3.04
|21:30
|
Арсенал – Лутон Таун
|- : -
|3.04
|21:30
|
Брентфорд – Брайтон
|- : -
|3.04
|22:15
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|- : -
|4.04
|21:30
|
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
|- : -
|4.04
|22:15
|
Челси – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|26
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7