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Протагонист, которого рекомендует сам Гвардиола. Колонка Казанского — о Роберто Де Дзерби

Казанский оценил перспективы главного тренера «Брайтона» Де Дзерби
Денис Казанский
Колумнист
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Роберто Де Дзерби.
Фото «СЭ»
Денис Казанский врывается в ваш день со своей авторской рубрикой «Биг-Ден» и рассказом о главном тренере «Брайтона».

В Италии есть такое пафосное выражение — «взобраться на колесницу Фесписа».

Легко можно представить такую картину — тихое патио, достойный итальянский мистер, смакуя дневной капучино, в сорочке с дорогими запонками, задает своему ребенку следующий вопрос: «А сможешь ли ты удержаться в колеснице Фесписа?» Тот, конечно, не сомневается в своих способностях, он не то что удержится, он будет управлять ею.

Так говорят о профессии актера, вспоминая древнегреческого поэта и драматурга Фесписа из Икарии.

Этот самый Феспис до нашей эры сильно изменил систему сцены того времени, добавив к хору солиста. Или, как тогда говорили, «протагониста». Он менял маски, но все действие вращалось вокруг него.

Это слово постепенно вошло в обиход, и теперь «протагонист», в широком смысле, просто главный герой.

И любимое слово итальянского тренера Роберто Де Дзерби.

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«Моя семья научила меня стараться быть протагонистом! Я был тренером пятого дивизиона чемпионата Италии, а теперь работаю в премьер-лиге Англии. Я горжусь своим путем, что стал протагонистом», — его слова в одном из многочисленных интервью последнего времени.

44-летний Де Дзерби, как в древнегреческом театре, сейчас центральная фигура в обсуждении будущего сразу нескольких клубов. Причем каких! «Бавария», «Ливерпуль» и «Барселона»! Гранды пока присматриваются, и никто конкретных предложений не сделал.

Де Дзерби в ближайшие два года еще тренер «Брайтона», но риторика последних недель только подчеркивает различия между скромным клубом и амбициями молодого итальянца.

«Мы платим за наши ошибки. Платим все — от владельца, до тренеров и игроков», — сказал он после поражения в Лиге Европы от «Ромы» (0:4, 1:0). «Я хочу говорить с клубом. Контракт не проблема, проблема найти план на будущее».

Такой атаки на владельца Тони Блума никогда не совершали предыдущие тренеры этой милой курортной команды.

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Фото Reuters

Быт «чаек», как их называют в Англии, довольно прост — нанять классных скаутов, найти суперталантливых игроков, довести их до ума и продать за большие деньги, подбирать для этой цели тренеров. Держаться в десятке лучших в АПЛ. Зарабатывать, особо не тратясь.

Система работает роскошно: продажи Кайседо в «Челси», Макалистера в «Ливерпуль», Троссара в «Арсенал» за деньги, которые вполне могут сформировать годовые бюджеты небольших российских регионов, — яркое подтверждение. Привозили их на остров за смешные копейки. Игроки из системы клуба часто появляются в основе и растут так же быстро, как чужие дети.

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Вряд ли что-то должно измениться. Блум так жил и перестраиваться не особо собирается. Зачем ломать то, что работает?

У Де Дзерби, очевидно, другие планы. Ему нужна борьба за титул.

Карьера Роберто идет по удивительной траектории — из низших дивизионов Италии, через «Сассуоло» (уже серьезней) и «Шахтер» (тут уже и Лига чемпионов), до лучшей лиги мира (не считая ФНЛ, конечно). С «Брайтоном» он сразу же отправился в Европу и смог выйти из сложнейшей группы с «Марселем», «Аяксом» и АЕК.

И что самое главное (помимо результатов), «Брайтон» играет в роскошный футбол. Слово «наслаждение» Де Дзерби произносит так же часто, как «протагонист». «Я живу мечтой. А жить так — значит наслаждаться. Я хочу быть протагонистом на поле. Это значит владеть мячом, сохранять мяч».

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Фото AFP

Его футбол по характеристикам — типично атакующий, в современном понимании. Прессинг, интенсивность, постоянные смены позиций, угроза от любого игрока. Но дальше начинаются детали, от которых в восторге главный тренер и новатор современности Пеп Гвардиола. «Де Дзерби — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет», — его слова.

Этот сезон у «Брайтона» не столь ярок в сравнении с предыдущим. Масса объективных причин — продажа ключевых игроков, травмы и изнурительный европейский турнир. Но «чайки» в шести очках от шестого места, и с турнирной точки зрения все нормально.

Только в воскресенье «Ливерпуль» смог обыграть «Брайтон» (2:1) — четыре матча подряд до этих выходных Клоппу не удавалось переиграть итальянца.

На «Энфилде» были смотрины. Тем более Хаби Алонсо решил пока не уезжать из Германии и подтвердить первый удачный опыт своим вторым годом.

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В «Ливерпуле» нужно не только побеждать, но и делать это красиво.

Так Де Дзерби умеет. Как и быть вспыльчивым. Чего классический и чопорный (в хорошем понимании) «Ливерпуль» не очень-то приемлет.

По своему темпераменту Де Дзерби больше похож на следующего тренера «Челси». Посмотрите на список тех, кто приносил синим успех, и вы увидите много похожих «протагонистов» от Жозе до Конте.

«Барселона» уже получила однозначный совет от Гвардиолы — берите его немедленно. «Бавария» это тоже слышит. Но.

В Испании и в Германии нужен не просто качественный тренер. Им нужен еще и мудрый политик. Реальность существования двух этих клубов совсем иная, нежели в Англии. Масштаб не только работы, но и влияния тренера и на тренера там колоссален.

Сейчас им нужен «матерый» спец. Де Дзерби еще растет.

Нужна как минимум одна ступень.

В «колеснице Фесписа» Роберто удержался. Но к управлению ею он только подбирается.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
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Биография Криштиану Роналду: история звездного бомбардира из Португалии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2
 Арсенал 29 20 5 4 70-24 65
3
 Ман. Сити 29 19 7 3 63-28 64
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 29 17 5 7 61-43 56
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 30 12 8 10 49-54 44
8
 Ньюкасл 29 13 4 12 63-51 43
9
 Брайтон 29 11 9 9 51-46 42
10
 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42-46 41
11
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12
 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13
 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
15
 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
16
 Эвертон 29 8 7 14 30-41 25
17
 Нот. Форест 30 6 8 16 36-52 22
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
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2.04 21:30
Нот. Форест – Фулхэм
 - : -
2.04 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
2.04 21:45
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
2.04 21:45
Бернли – Вулверхэмптон
 - : -
2.04 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
3.04 21:30
Арсенал – Лутон Таун
 - : -
3.04 21:30
Брентфорд – Брайтон
 - : -
3.04 22:15
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
4.04 21:30
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
 - : -
4.04 22:15
Челси – МЮ
 - : -
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Манчестер Сити

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Ливерпуль

 16
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

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Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

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Ив Биссума

Ив Биссума

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Манчестер Сити

 26 1 8
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