Сага о Криштиану Роналду: игнор тренировок, вбросы о «Барселоне!, в игру вступает «Челси»

Португальская звезда все ближе к расставанию с «МЮ».

Семейные обстоятельства

Иногда кажется, что Криштиану Роналду генерирует больше новостей, чем иные клубы и целые лиги. Особенно сейчас, когда пятикратный обладатель «Золотого мяча» собрался расстаться с «Манчестер Юнайтед». В такой ситуации даже отсутствие конкретных поводов не мешает строить различные теории и, например, вспоминать про «Баварию», которая якобы может обратиться к Роналду в том случае, если Роберт Левандовски все-таки покинет Мюнхен.

Доходит даже до откровенной фантастики вроде трансфера в «Барселону». Но, во-первых, первоисточником является мадридское издание AS. Во-вторых, в новости о состоявшейся в понедельник встрече президента сине-гранатовых Жоана Лапорты с Жорже Мендешем, который является агентом Криша, имеется уточнение. Дело в том, что речь за ужином велась о других футболистах, а именно о Бернарду Силве, Тиагу Невесе и Рафаэле Леау, тогда как имя Роналду просто прозвучало. Хотя каталонские инсайдеры уверяют, что даже этого не было.

Если же говорить о конкретных фактах, то во вторник португальская звезда пропустила и вторую предсезонную тренировку с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Некоторые в Англии уже трактуют это как бессрочный отпуск, причем в «МЮ» нет понимания, когда Роналду вернется в расположение команды и отправится ли он в пятницу в азиатский тур «красных дьяволов».

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Для спонсоров отсутствие звезды в Австралии и Таиланде может означать применение штрафных санкций. И хотя в глобальном масштабе это мелочь, знаменитый в прошлом защитник «Юнайтед» Гари Невилл абсолютно прав, заявив: все вопросы с Роналду нужно решить как можно быстрее. Правда, нужно учитывать все вводные.

На данный момент, если суммировать всю информацию, данные весьма противоречивы. Есть даже три версии относительно позиции «МЮ». Согласно первой из них, Криштиану не продается. Второй вариант подразумевает трансфер только за пределы Англии, чтобы не усиливать конкурентов по АПЛ. Наконец, имеется сценарий с открытой концовкой, которая будет написана по итогам встречи футболиста с главным тренером Эриком тен Хагом.

Слово Тухеля

Тем временем на сцену выходит «Челси», где, правда, еще не знакомы с позицией «МЮ» и запросами футболиста. Никаких предложений нет, но в Лондоне внимательно следят за ситуацией. Началось же все со встречи нового владельца синих Тодда Боэли с Мендешем. Тогда, как и в случае с Лапортой, тоже говорили о других футболистах и упоминали Роналду, однако ситуация изменилась. Еще и в плане позиции Боэли, который взбешен информацией о том, что «Барселона» готова перехватить бразильскую звезду «Лидса» Рафинью.

Между тем лондонскому боссу нужны громкие трансферы, и Роналду — отличная кандидатура, в том числе и с точки зрения маркетинга. Хотя очевидно, что решающим окажется слово Томаса Тухеля и Боэли не собирается покупать игроков, не согласовав кандидатуры с главным тренером. Информация же относительно позиции имеющего право вето немецкого специалиста как минимум неоднозначна.

Сесар Аспиликуэта и Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Сначала британские СМИ утверждали, что Тухелю нужен нападающий, который активно участвует в прессинге, и Роналду в эту стратегию не вписывается. Сейчас один из авторитетных инсайдеров английского футбола Дэвид Орнштейн уверяет: главный тренер «Челси» — давний поклонник таланта Криштиану, но каким будет решение немецкого специалиста, неизвестно. Согласно информации The Athletic, окончательный вердикт за Тухелем, но вынесен он будет как минимум после того, как тренер пообщается с португальцем и стороны обсудят, сможет ли 37-летний ветеран вписаться в систему «Челси».

После истории с побегом в «Интер» вечно жаловавшегося на свою роль Ромелу Лукаку это особенно актуально. Кстати, в последнем чемпионате Англии Криштиану забил больше мячей (18), чем Лукаку и Кай Хаверц вместе взятые (16). А еще Роналду в случае переезда в Лондон снова сыграет в принципиально важной для него Лиге чемпионов и наконец-то забьет на до сих пор не покорявшемся ему «Стэмфорд Бридж». Впрочем, в этой серии главной трансферной саги нынешнего лета все только начинается.