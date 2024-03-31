«Арсенал» не дал «Сити» забить: нулевая ничья, которой очень рады в «Ливерпуле»

Лондонцы показали мастер-класс по игре в обороне.

Матч между «МС» и «Арсеналом» — последний, в котором клубы, участвующие в чемпионской гонке, встречаются между собой. И учитывая, что «Ливерпуль» парой часов ранее дожал-таки «Брайтон» (2:1), «Сити» оказался в ситуации, когда поражение становилось если не катастрофой, то чем-то близким к ней — ситуация для команды Пепа Гвардиолы осложнялась бы до предела, поскольку ее отставание от соперников составляло бы четыре очка.

Да, конечно, до конца сезона потери очков почти неизбежны для всех трех претендентов на титул: например, всем еще играть с «Тоттенхэмом», «Ливерпулю» и «Арсеналу» ехать в гости к «МЮ», «Сити» и «Арсеналу» встречаться с «Астон Виллой» и так далее. Плюс все три клуба продолжают выступления в еврокубках, что тоже отнимает силы и внимание (а у «МС» есть еще и Кубок Англии). Но когда у тебя минус четыре от конкурентов, все становится гораздо сложнее и нужно надеяться на небольшое чудо. И с этой точки зрения «Арсеналу» было немного легче: поражение стало бы неприятным ударом, в том числе психологическим, но в этом случае команда Микеля Артеты отставала бы от «Ливерпуля» на три очка, что отыгрываемо.

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Состав и схема «Арсенала» (4-3-3) были вполне привычны, единственная любопытная деталь — Габриэл Жезус на левом фланге (как когда-то во времена выступлений за «Сити»), а чрезвычайно полезный в прессинге Кай Хаверц на месте «ложной девятки». С «МС» все было чуть сложнее. Формально это выглядело как 4-2-3-1, но только формально. Потому что при обороне команда Гвардиолы выстраивалась в компактные 4-4-2, когда Кевин де Брейне выдвигался к Эрлингу Холанну. Что касается атаки, то в начальной стадии владения игравшие на флангах защиты Мануэль Аканджи и Йошко Гвардиол располагались максимально высоко и широко. Родри и Матео Ковачич опускались к вратарю и центральным защитникам, а их места в середине занимали Фил Фоден и Бернарду Силва. Не то чтобы это был очередной случай синдрома Гвардиолы, когда Пеп мудрит в важных матчах, — кажется, он от него излечился, потому что дальше, у штрафной «Арсенала», все превращалось в довольно привычные и знакомые 3-2-5.

Проблема в том, что случалось это не так часто по причине того, что «Арсенал» совершенно выдающимся образом защищался. Нет, это не был «автобус» и окопы в собственной штрафной. «Канониры» своим прессингом и великолепными командными перемещениями максимально затрудняли «Сити» начало и развитие атак. Чтобы дойти до трети поля «Арсенала» и там расставиться, хозяева тратили массу времени и делали уйму лишних передач. На 20-й минуте в трансляции был титр: владение мячом 72 на 28 в пользу «Сити», но это был тот случай, когда подобная статистика максимально обманчива. Потому что большая часть этого владения: подготовительные пасы, чтобы преодолеть первую линию обороны гостей.

За весь первый тайм «Сити» нанес только один нормальный удар: Натан Аке бил после подачи углового. Да, из пределов вратарской, и «Арсеналу» повезло, что мяч попал в Давида Райю. Но это все. Для «МС» это аномальная ситуация, и такой ее сделал именно «Арсенал», чьи быстрые выходы в атаку были куда опаснее. И, кстати, о том, что никакого «автобуса» в исполнении гостей не было, говорит тот момент, что в самой опасной их атаке в первом тайме, приведшей к удару Жезуса с линии штрафной, активное участие приняли оба крайних защитника — Бен Уайт и Якуб Кивиор.

Микель Артета и Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

И еще одна важная деталь: «Арсенал» демонстрировал какой-то невероятный уровень спокойствия и уверенности в себе. А когда было надо, не стеснялся фолить (аккуратно и технично) и потягивать время, не давая «Сити» поймать свои темп и ритм игры.

Вопрос был только один: насколько гостям удастся сохранять эту концентрацию и высочайший уровень слаженности командных взаимодействий на фоне накапливающейся усталости. Ну и потом, никогда не нужно забывать: на другой половине поля «Манчестер Сити» во главе с Пепом Гвардиолой. У которых, например, есть в запасе такие дриблеры, как Джек Грилиш и Жереми Доку — оба вышли на поле на 61-й минуте (Артета, кстати, незамедлительно ответил своими заменами).

С появлением Грилиша и Доку давление на защиту «Арсенала» выросло, равно как и количество стандартов у «Сити». И лучший шанс забить у хозяев был как раз после углового, но Холанн не попал по мячу, который ему на дальнюю штангу скинул Гвардиол. И буквально в следующей атаке уже гости не придумали, как разыграть быстрый выход три в два — завершилось все ударом Леандро Троссарда с острого угла, с которым спокойно справился Штефан Ортега.

Пожалуй, это была самая яркая вспышка в получившемся довольно закрытым матче. Таким его сделал «Арсенал», но осуждать за это Артету и его команду совершенно глупо и бессмысленно, особенно учитывая все турнирные расклады. «Канониры» в этом сезоне взяли у «Сити» четыре очка, ни разу не пропустив (1:0 и 0:0), — и это крайне важно с точки зрения психологии и уверенности в себе. Как и тот факт, что лондонцы оборвали совершенно невероятную серию «МС» из 57 домашних матчей (во всех турнирах), в которых они забивали хотя бы один гол.

Наверняка довольны и в красной части Ливерпуля — теперь команда Юргена Клоппа стала единоличным лидером. Впрочем, стратегически «Сити» тоже ничего не проиграл, поскольку команда осталась в чемпионской гонке — отставание от первого места всего три очка, и это вполне отыгрываемо.

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После ничьей с «Арсеналом» «Сити» опустился на третью строчку и очень нуждается в победе над «Астон Виллой». Выигрыш команды Гвардиолы котируется за 1.28, вероятность этого исхода — приблизительно 78%. Успех бирмингемцев выставлен за 9.50 (6%), ничья — за 6.10 (16%).