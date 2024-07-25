Регилон хочет вернуться в «МЮ»

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры пока не ведутся, но сам игрок хотел бы продолжить карьеру в «МЮ».

27-летний футболист играл в команде на правах аренды в первой половине прошлого сезона. С января по май футболист был арендован «Брентфордом».

Защитником также интересуется «Вест Хэм».