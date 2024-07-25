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Сегодня, 06:15

Регилон хочет вернуться в «МЮ»

Виктория Кравченко
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Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры пока не ведутся, но сам игрок хотел бы продолжить карьеру в «МЮ».

27-летний футболист играл в команде на правах аренды в первой половине прошлого сезона. С января по май футболист был арендован «Брентфордом».

Защитником также интересуется «Вест Хэм».

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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5
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6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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