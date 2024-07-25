«Аль-Иттихад» объявил о переходе Мусса Диаби

«Аль-Иттихад» объявил о переходе из «Астон Виллы» нападающего сборной Франции Мусса Диаби. Контракт рассчитан до 2027 года. За новую команду он будет выступать под номером 19.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 60 миллионов евро, а 25-летний француз подпишет контракт на 5 лет.

Диаби перешел в «Астон Виллу» из «Байера» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 54 матчах за английский клуб во всех турнирах.