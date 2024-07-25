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Сегодня, 01:26

«Аль-Иттихад» объявил о переходе Мусса Диаби

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мусса Диаби.
Фото Twitter

«Аль-Иттихад» объявил о переходе из «Астон Виллы» нападающего сборной Франции Мусса Диаби. Контракт рассчитан до 2027 года. За новую команду он будет выступать под номером 19.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 60 миллионов евро, а 25-летний француз подпишет контракт на 5 лет.

Диаби перешел в «Астон Виллу» из «Байера» в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 54 матчах за английский клуб во всех турнирах.

Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Астон Вилла
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