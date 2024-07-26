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«Арсенал» начал переговоры с «ПСЖ» по Руису

Алина Савинова
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«Арсенал» намерен подписать полузащитника «ПСЖ» Фабиана Руиса, сообщает Goal со ссылкой на журналиста Дункана Каслса.

Отмечается, что «канониры» уже начали переговоры с французским клубом относительного возможного перехода 28-летнего игрока.

При этом, по информации источника, «Арсенал» не располагает средствами для покупки Руиса этим летом и может заключить с парижанами сделку в том же формате, что было и с испанским голкипером «Брентфорда» Давидом Райей — аренда с обязательством выкупа.

Руис выступает за «ПСЖ» с 2022 года. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Франции и один раз — обладателем Кубка страны. Ранее полузащитник играл за «Наполи», «Эльче» и «Бетис».

Источник: https://www.goal.com/en/lists/arsenal-talks-psg-standout-euro-2024-star-tipped-obvious-fit-mikel-arteta-system-fabian-ruiz/bltd7f2a43fcaa8955f#cs1d86a291d9731d4eGoalG
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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