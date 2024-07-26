«Арсенал» начал переговоры с «ПСЖ» по Руису
«Арсенал» намерен подписать полузащитника «ПСЖ» Фабиана Руиса, сообщает Goal со ссылкой на журналиста Дункана Каслса.
Отмечается, что «канониры» уже начали переговоры с французским клубом относительного возможного перехода 28-летнего игрока.
При этом, по информации источника, «Арсенал» не располагает средствами для покупки Руиса этим летом и может заключить с парижанами сделку в том же формате, что было и с испанским голкипером «Брентфорда» Давидом Райей — аренда с обязательством выкупа.
Руис выступает за «ПСЖ» с 2022 года. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Франции и один раз — обладателем Кубка страны. Ранее полузащитник играл за «Наполи», «Эльче» и «Бетис».
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12
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13
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
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19
|Ипсвич
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20
|Саутгемптон
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
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|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
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Лестер – Тоттенхэм
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