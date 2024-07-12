Источник: «Аль-Наср» начал переговоры с Роналду о продлении контракта

«Аль-Наср» намерен сохранить в команде португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

По информации источника, клуб начал переговоры с 39-летним футболистом о продлении контракта до 2026 года. Отмечается, что подобное решение увеличит шансы Роналду на то, чтобы принять участие в чемпионате мира-2026. Кроме этого, присутствие португальского нападающего в чемпионате Саудовской Аравии повышает привлекательность лиги при обсуждении нового пакета телевизионных прав.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций. В «Аль-Наср» он перешел в декабре 2022 года. Всего за клуб из Саудовской Аравии португалец провел 64 матча, в которых отметился 58 голами и 15 результативными передачами.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 30 июня 2025 года.