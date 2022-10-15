Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:59

Эвра: «Помню, как Фергюсон однажды просто уничтожил Роналду»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
2008 год. Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, какое влияние оказал тренер команды Алекс Фергюсон на нападающего Криштиану Роналду.

Португалец играл за «Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год. Он перебрался в Англию из лиссабонского «Спортинга» в возрасте 18 лет, но в первом сезоне забил всего 6 голов.

«Сэр Алекс Фергюсон оказал огромное влияние на карьеру Роналду. В его карьере было много этапов. Когда он начинал путь, он был похож на игрока с YouTube, обладал большим мастерством, но не показывал его на поле, вот что я почувствовал, когда пришел в «МЮ», но также было видно, что у него есть желание и индивидуальность, чтобы показать людям, что он может быть лучшим, и вокруг него были великие игроки, такие как Рой Кин.

Я помню, как однажды Фергюсон уничтожил его. Тогда Криштиану неважно сыграл против «Челси», и Фергюсон сказал ему: «Легко сделать хет-трик против «Болтона» или «Блэкберна», но как насчет больших игр?» Это был трудный момент... Внезапно после этого, я помню, Криштиану начал забивать в важных матчах, потом он стал другим игроком. Фергюсон пошел дальше и сказал ему, что он не вингер, что он нападающий, и с его способностями он должен забивать два или три гола за игру, и его не волнуют финты и мастерство, он сказал: «Забудь об этом, нужно забивать голы». В том сезоне Роналду забил 42 гола», — сказал Эвра в интервью Betfair.

В сезоне-2022/23 37-летний португалец сыграл 7 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Летом он хотел покинуть «МЮ», чтобы выступать за клуб, играющий в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду
Патрис Эвра
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
2
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» — «Эвертон» и другие матчи 11-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 23-10 24
2
 Ман. Сити 9 7 2 0 33-9 23
3
 Тоттенхэм 9 6 2 1 20-10 20
4
 Челси 8 5 1 2 13-10 16
5
 МЮ 8 5 0 3 13-15 15
6
 Ньюкасл 9 3 5 1 17-9 14
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
9
 Борнмут 9 3 3 3 8-20 12
10
 Фулхэм 9 3 2 4 14-18 11
11
 Эвертон 9 2 4 3 8-9 10
12
 Ливерпуль 8 2 4 2 20-12 10
13
 Вест Хэм 9 3 1 5 8-10 10
14
 Кр. Пэлас 8 2 3 3 10-12 9
15
 Лидс 8 2 3 3 11-12 9
16
 Астон Вилла 9 2 3 4 7-11 9
17
 Саутгемптон 9 2 1 6 8-17 7
18
 Вулверхэмптон 9 1 3 5 3-12 6
19
 Нот. Форест 9 1 2 6 7-22 5
20
 Лестер 9 1 1 7 15-24 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Брентфорд – Брайтон
 2 : 0
15.10 14:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.10 17:00
Фулхэм – Борнмут
 - : -
15.10 17:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
16.10 16:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
16.10 16:00
Лидс – Арсенал
 - : -
16.10 16:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
16.10 16:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
16.10 18:30
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 5 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости