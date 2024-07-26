В «Манчестер Сити» считают Мусиалу из «Баварии» будущей заменой Де Брейне

«Манчестер Сити» заинтересован в трансфере полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы, сообщает CaughtOffside со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, «горожане» выбрали 21-летнего немца будущей заменой для Кевина де Брейне. Контракт 35-летнего бельгийца с английским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Мусиала перешел в систему «Баварии» в 2019 году. Он провел за мюнхенцев 163 матча, забил 43 гола и сделал 31 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 130 миллионов евро.